Stiri pe aceeasi tema

- Adda a aflat in urma cu cateva luni ca sufera de o boala numita Bolerioza, dupa ce timp de un an jumate a urmat tratamente greșite. Cantareața a vorbit in mediul online despre tratamentul pe care il urmeaza acum, iar vedeta trebuie sa mai faca 74 de injecții pentru a se vindeca in totalitate. Artista…

- Soții Buhnici au ajuns in atenția publicului la scara larga dupa declarațiile neașteptate facute de George Buhnici intr-un interviu recent. Totuși, Lorena Buhnici a atras comentarii negative și pentru propriile pareri expuse in mediul online. Se pare ca hate-ul primit a fost atat de puternic incat a…

- Adda a trecut prin momente dificile, asta dupa ce a aflat in urma cu cateva luni ca sufera de Bolerioaza. Cantareața a decis sa faca o schimbare radicala in viața ei și sa dea cateva kilograme jos. Artista a decis sa țina o dieta și sa aiba un stil de viața cat mai sanatos pentru a nu mai fi criticata…

- Oana Roman a rabufnit in mediul online precizand ca este dezamagita ce unii dintre urmaritorii ei. Vedeta le-a precizat ca au prea multa ura in ei și acest lucru o deranjeaza. Vedeta le-a transmis și un mesaj.

- Lituania a anunțat, luni, ca a extins restricțiile impuse asupra marfurilor rusești care traverseaza țara in drumul lor spre exclava ruseasca Kaliningrad pe masura ce sancțiunile UE deja anunțate iși fac progresiv efectul, scrie Reuters. Noile marfuri rusești interzise de Lituania incepand de luni includ…

- Misha este o persoana extrem de activa in mediul online și impartașește cu fanii intamplarile mai puțin placute sau neplacute din viața ei. Asta s-a intamplat și de data asta, cand artista a comanda mancare online, iar la primirea comenzii a ramas surprinsa. Fosta soție a lui Connect-r a povestit totul…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca facut evaluarea de etapa a membrilor Cabinetului pe baza a zece criterii obiective. „Stabilitatea echipei de ministri” ofera garantia ca Executivul va actiona in continuare „responsabil” pentru continuarea procesului de modernizare a Romaniei, spune premierul.Nicolae…

- Comisia Europeana saluta decizia serviciului interactiv de streaming video in direct Twitch de a adera la Codul de conduita al UE privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ura din mediul online. Vera Jourova, vicepreședinta pentru valori și transparența, a declarat: „Ceea ce este ilegal…