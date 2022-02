Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, iubita lui Keo, Misty, iși sarbatorește ziua de naștere, iar cantareața a facut primele declarații la Antena Stars despre cadourile pe care le-a primit și urarile facute. Vedeta a precizat ca toata ziua s-a rasfațat, iar pe seara va avea musafiri acasa.

- Carmen Tanase iși sarbatorește astazi ziua de naștere, dar a marturisit ca se simte nefericita. Indragita actrița vrea sa uite de „suparari” pentru cateva ore și sa se distreze alaturi de cei mai dragi oameni din viața ei. Vedeta nu simte ca a implinit 61 de ani.

- Dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan nu are liniște nici de sarbatori. Impresara a primit mai multe mesaje și fotografii cu soțul ei și Corina Caciuc din perioada in care ei inca erau un cuplu, anunța Spynews.ro . Cand toata lumea este alaturi de familie in aceasta perioada, Anamaria…

- Gina Pistol implinește astazi 41 de ani, iar spre deosebire de alți ani, cand a avut parte de petreceri grandioase, vedeta a ales sa aniverseze altfel. Vedeta este mama unei fetițe de cateva luni și traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley, de aproape patru ani. Gina Pistol implinește…

- Camelia Mitoșeru a trecut prin momente grele, dupa ce a fost internata la Spitalul Floreasca din București pentru cateva zile. Vedeta a fost externata și a oferit cateva declarații la Antena Stars cu privire la starea sa de sanatate.

- Nicole Cherry va deveni mamica pentru prima oara peste puțin timp. Vedeta a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru sarcina. Cantareața a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca este pregatita pentru naștere.