Stiri pe aceeasi tema

- Celia și soțul ei, Ardeli Ancuța, și-au botezat fetița sambta, 27 august. Cei doi sunt casatoriți de noua ani și mai au impreuna un fiu, Angelo Ioan, in varsta de 7 ani. Sara Maria s-a nascut in luna februarie a acestui an. Cu puțin inainte de inceperea evenimentului, Celia a postat un mesaj pe contul…

- Ieri a fost o zi mare pentru Elly și Cristina Șonea, foștii concurenți de la Mireasa pentru fiul meu. Cei doi și-au botezat fetița, iar evenimentul a ieșit așa cum și-au dorit. Primele imagini de la botezul micuței.

- Denisa Flicea și Flick și-au botezat astazi fetița. Unde a avut loc evenimentul, dar și ce imagini au postat cei doi pe rețelele de socializare. Soțul vedetei a publicat și un mesaj emoționant in mediul online.

- Mario Joy s-a casatorit cu partenera lui de viața, Madalina. Ce au marturisit cei doi miri, in exclusivitate pentru Antena Stars. Imagini emoționante de la marele eveniment. Au reușit sa faca cel mai important pas, dupa ce au fost nevoiți sa amane totul din cauza pandemiei.

- Dupa doua luni petrecute la America Express, Irina Fodor s-a intors in sfarșit acasa, la fetița și soțul ei, Razvan Fodor. Cea mica a așteptat-o acasa așa cum se cuvine, astfel ca a scris pe cateva voi „Bine ai venit, mami!”, iar aceste foi le-a lipit pe perete, la ea in camera. Azi noapte a fost prima…

- Nunta mare in familia Malinei Avasilioaie! Paula Avasiloaie și soțul ei au spus marele "DA!", asta dupa ce au decis sa-și uneasca destinele in fața lui Dumnezeu. Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc au participat la eveniment, printre care și Nicole Cherry, iar sora sa, Malina Avasilioaie, a fost…

- Cum a fost surprins Rafael Nadal dupa ce a caștigat la Roland Garros. Marele campion spaniol a cucerit cel de-al 22-lea turneu de Grand Slam din cariera, impunandu-se pentru a 14-a oara pe zgura pariziana. Dar ibericul se lupta sindromul Muller-Weiss, o boala foarte rara și dureroasa, ce-i afecteaza…

- Alex Baluța a facut nunta cu femeia care a reușit sa-i cucereasca inima, Diana. Sportivul a cerut-o in casatorie pe partenera lui in anul 2020, chiar in noaptea de Revelion, dar au faut nunta abia acum. Fotbalistul a impartașit multe momente emoționante de la marele eveniment cu urmaritorii din mediul…