Stiri pe aceeasi tema

- În ultimele 24 de ore, situația epidemiologica în județul Cluj s-a înrautațit, mai ales în ce privește numarul celor internați la ATI. Rata incidenței pe județul Cluj însa e în continua scadere, azi fiind de 6,33. …

- O suceveanca in varsta de 67 de ani, diagnosticata cu Covid-19, a fost transferata vineri noapte la Spitalul Județean Botoșani deoarece avea nevoie de terapie intensiva și in județul Suceava nu mai erau paturi disponibile la ATI Covid. Medicul urgentist care s-a ocupat de transfer, dr. Ionuț ...

- Un numar de 5.593 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 a fost inregistrat in ultimele 24 de ore, bilantul total al infectarilor ajungand astfel la 886.752. In ultima zi au murit 143 de pacienti, iar un numar de 1.313 de persoane sunt internate la ATI. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate…

- 73 de DECESE provocate de infecția cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. 954 de pacienți se afla in stare grava la ATI 73 de DECESE provocate de infecția cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. 954 de pacienți se afla in stare grava la ATI In intervalul 04.02.2021 (10:00) – 05.02.2021 (10:00) au fost raportate…

- Rica Raducanu și soția sa au fost confirmați cu noul coronavirus, iar in aceste momente amandoi sunt internați in spital! Partenera de viața a fostului portar de la FC Rapid e in stare mai grava, iar fotbalistul a declarat intr-o emisiune ca e intubata!

- 88 de romani cu COVID-19 au DECEDAT in ultimele 24 de ore, iar 1.081 pacienți se afla in stare grava la ATI. In intervalul 12.01.2021 (10:00) – 13.01.2021 (10:00) au fost raportate 88 de decese (57 barbați și 31 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele... Articolul…

- Un bebeluș din Botoșani a venit pe lume prematur, dupa ce mama sa, diagnosticata cu COVID-19 la data de 6 ianuarie, a ajuns in stare critica, informeaza site-ul local monitorulbt.ro.Internata din 9 ianuarie pe secția de reanimare a Spitalului Județean de Urgența Botoșani, femeia, care are 29 de ani,…

- 4.403 de cazuri noi de coronavirus confirmate din peste 28.000 de teste, in ultimele 24 de ore. Pana acum s-au infectat peste 668.000 de persoane, din care aproape 597.000 s-au vindecat. Alte 86 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 16.592. In stare grava sunt internati acum 1100 de…