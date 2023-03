Stiri pe aceeasi tema

- Așa tata, așa fii! Incredbil cat au ajuns sa masare in inalțime fiii lui Ghița Mureșean, cel mai titrat baschetbalist roman din istoria sportului totodata, și, timp de doua decenii, recordmanul la inalțime din NBA. ”Big Ghița”, care zilele trecute a implinit 52 de ani, are doi baieți, pe George (25…

- Celia, in varsta de 38 de ani, și soțul ei Ardeli Ancuța sunt casatoriți din 2013 și au impreuna doi copii. Artista a anunțat recent ca vrea sa paraseasca Romania și sa se stabileasca in Australia, acolo unde au locuit in ultima perioada. „Australia este o locație foarte frumoasa pentru copii. Nu doar…

- Celia a povestit ca atat ea, cat și soțul sau au luat in calcul varianta de a se stabili definitiv in Australia, dar nu știu cand va avea loc acest lucru, mai ales ca va fi destul de greu pentru artista, care are familia in Romania

- Romanii care sunt plecați in strainatate au inceput, incet-incet, sa se intoarca in țara dupa ce strainatatea nu le mai ofera condițiile din anii trecuți. Astfel, un barbat s-a intors in Romania dupa 10 ani de stat in Italia pentru a deschide o afacere aici. „Eram bine platit si respectat acolo”. A…

- Romania va fi reprezentata de 3 sportivi la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt pentru seniori, programate in perioada 13-18 decembrie, la Melbourne, in Australia. Este vorba despre David Popovici, care va lua startul la 100 m liber, 200 m liber si 400 m liber, Robert Glinta, care va evolua…

- Campionatele Mondiale de natatie in bazin scurt (25 m) incep marti, 13 decembrie, in Australia, iar Romania are trei sportivi la start: David Popovici (antrenor Adrian Radulescu; 100 m, 200 m, 400 m liber), Robert Glinta (antrenor Luka Gabrillo; 50 m, 100 m, 200 m spate, 100 m liber) si Andrei Anghel…

- David Popovici va participa in urmatoarele zile la Campionatul Mondial de Natație in bazin scurt din Australia. Competiția de la Melbourne aduna la start peste 1000 de sportivi din 180 de țari.

- Cea mai in varsta persoana data in urmarire generala in Romania este o femeie care are 84 de ani și despre care nu se știe cu certitudine daca mai e in viața. Site-ul Poliției Romane scrie ca Elena Mladin e cautata pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea de doi ani. O femeie nascuta in 1938 figureaza…