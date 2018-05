Celia a pierdut o sarcina și a intrat în depresie cronică Invitata in emisiunea „La Maruța”, Celia l-a șocat pe cunoscutul moderator, dupa ce a inceput sa-i faca marturisiri dureroase despre o cumpana a vieții sale pe care a trait-o de curand. Celebra cantareața a vorbit despre secretul pe care l-a ținut ascuns timp de trei luni, deși cand a pașit in platoul de televiziune radia […] The post Celia a pierdut o sarcina și a intrat in depresie cronica appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

