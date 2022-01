Stiri pe aceeasi tema

- Un putermic incendiu a izbucnit in noaptea de Revelion la o casa de locuit din municipiul Falticeni, str. Pictor Aurel Baieșu. ”Casa este cu etaj, iar incendiul s-a manifestat generalizat la nivelul parterului. Din nefericire, in interior a fost gasit trupul carbonizat al proprietarului, un barbat…

- Masa de Revelion trebuie sa fie bogata, iar un aliment de nelipsit este peștele. Superstiție sau nu, peștele este un aliment ușor și gustos care te poate proteja de kilogramele in plus și nu numai.

- Atunci cand te pregatești pentru noaptea de Revelion, trebuie sa știi ce machiaj sa alegi daca porți rochii de seara. Indragita soprana Irina Baianț iți dezvaluie secretele ei. Așa vei avea cu siguranța o apariție fabuloasa! Noaptea dintre ani reprezinta un moment deosebit in viața noastra. Se incheie…

- Cea de-a treia zi alaturi de Sonny, Oase, Ilona Brezoianu, Nicolai Tand, Florin Ristei și Razvan Babana a venit cu o surpriza pentru nea Marin. Acesta s-a dus sa le dea trezirea, insa a izbucnit cand a vazut cu cine și-a petrecut noaptea actrița.

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat marti seara ca, potrivit propunerilor CNSU, in noaptea de Revelion se vor putea organiza petreceri in aer liber fara limita de participanți sau ora de inchidere, singura condiție fiind purtarea maștii. Și restaurantele pot ramane deschise toata noaptea, insa…

- Pe 17 decembrie, la Slobozia se deschide Targul de Craciun. Autoritatile locale pregatesc numeroase surprize pentru sarbatorile de iarna. Spectacole in aer liber pentru copii, concerte, dar si reprezentatii cu artisti locali, vor avea loc pe scena amplasata in Piata Revolutiei.

- Noaptea trecuta a avut loc un accident rutier in localitatea Huedin, in urma caruia 2 persoane au ajuns la spital. In urma coliziunii laterale intre un autoturism si un tir, produsa pe un sector de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Celia, in varsta de 37 de ani, este gravida pentru a doua oara, dupa ce in urma cutrei ani, ea a pierdut o sarcina. Artista a trecut cu greu peste moment, iar atunci ea și soțul ei au decis sa plece in Australia. Cei doi mai au un baiețel de 7 ani. Celia este din nou insarcinata, iar ea cu soțul ei,…