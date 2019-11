Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 21 noiembrie, The 80′ Pub este gazda cunoscutei trupe de folk Țapinarii și invita publicul fan la un concert de neratat. Trupa vine in orașul de pe Bega pentru lansarea celui mai nou material muzical, cel cu numarul 10, intitulat „Sageata spre cer”. „Versuri sincere…

- Celelalte Cuvinte lanseaza primul album electric live din cariera de aproape 38 de ani a trupei, sub egida Universal Music Romania. Albumul a fost inregistrat la spectacolul-concert de la Sala Palatului, care a avut loc in data de 8 decembrie 2011, cu ocazia aniversarii de 30 de ani. Concertul de lansare…

- Albumul ''Abbey Road'' al trupei The Beatles se afla din nou in fruntea clasamentelor muzicale britanice dupa 50 de ani de la prima sa editie, informeaza AFP si Reuters. "E incredibil ca Abbey Road inca rezista dupa toti acesti ani. Este intr-adevar un album extrem de reusit'',…

- Albumul emblematic "Abbey Road" al formatiei The Beatles revine pe primul loc in topurile britanice la 50 de ani de la lansare, doborand propriul record al grupului pentru cel mai mare interval de timp intre doua intrari in varful clasamentului, potrivit AFP.

- Dupa Recviem-ul de Verdi de aseara, astazi va fi al doilea concert al Orchestrei si Corului Maggio Musicale Fiorentino, sub bagheta dirijorului Fabio Luisi, la Sala Palatului, de la ora 20.00. Solistul invitat al serii este violonistul rus Sergei Krylov. In program: Concertul nr. 1 pentru vioara si…

- Orchestra Filarmonicii din Oslo, dirijata de Valery Petrenko, va concerta, in aceasta seara, de la 19.30, la Sala Palatului. In program, lucrari de Øyvind Torvund – (Lucrare orchestrala in prima auditie), Edvard Grieg si Bela Bartok. Solist va fi pianistul Leif ove Andsnes. Adevarul.ro va trasmite…

- Capela de Stat din Dresda, dirijata de Myung Whun Chung, va concerta duminica, 8 septembrie, de la ora 19.30, la Sala Palatului. In program vor fi lucrari de Serghei Rahmaninov si de Johannes Brahms. Solista va fi celebra pianista Yuja Wang. Acest concert va putea fi vazut, de la 19.30, pe adevarul.ro,…

