- Ziua de naștere a legendei muzicii rock romanești Nicu Covaci va fi sarbatorita la Timișoara cu un eveniment special, care se va desfașura exact in seara in care indragitul artist implinește 75 de ani, in 19 aprilie. Nascut la Tiimișoara artistul a inceput din copilarie sa studieze pianul, acordeonul,…

- Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, care, in cei aproape 60 de ani de existența s-a facut remarcat prin repertoriul alcatuit din muzica renascentista europeana, cea bizantina și lucrari contemporante romanești, devenind o emblema a muzicii corale camerale a carui faima a depașit…

- Formația Orkid va susține un concert special in orașul nostru, evenimentul fiind inclus in turneul de promovare al celui de-al patrulea material discografic, „In the Light We Are Safe”, care cuprinde 12 piese „in registre și stiluri foarte diferite, de la indie și shoegaze, la punk, post-metal și chiar…

- Liceul de Arta „Ion Vidu” din Timisoara, organizeaza un concert simfonic susținut de elevii merituoși, care se va desfașura sambata, 26 martie, de la ora 18, la Sala „Mihai Perian” a liceului.

- Trupa clujeana Funkorporation va susține un concert extraordinar la Timișoara, in cadrul caruia muzicienii care activeaza din 2011 vor aduce in orașul nostru o seara plina de vibrații pozitive. Formația iși descrie stilul ca fiind un amalgam de genuri imbibat cu groove-uri funky și un amestec de funk,…

- Apocalips, formația rock din cel mai vestic oraș al Romaniei, a implinit anul trecut 25 de ani de existența, evenimentul aniversar – care din cauza pandemiei a fost amanat – urmand sa beneficieze de un concert special. Primul concert al formatiei din Sannicolaul Mare a avut loc in data de 18 octombrie…

- Amatorii de muzica fado vor avea parte de un concert extraordinar in prima zi a lunii martie la Timișoara. Artistul portughez stabilit de mai multi ani la Arad, a participat la concursul Vocea Romaniei și a ajuns in țara noastra la 25 de ani, ca angajat al unei multinaționale. A ramas aici fiindca si-a…

- Evenimentele prilejuite de lansarea triplului vinil „LOST TAPES – muzica pierduta și regasita a anilor ‘90“, care vor avea loc la sfarșitul acestei saptamani la Casa Tineretului din Timișoara vor debuta vineri, 25 februarie, de la ora 19:30, cu o prezentare a acestui material discografic de colecție…