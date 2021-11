Celelalte Cuvinte a lansat două melodii de pe următorul album de studio Clepsidra fără nisip Formația Celelalte Cuvinte a lansat astazi, 26 noiembrie 2021, primele doua melodii de pe viitorul album de studio intitulat „Clepsidra fara nisip”Trupa oradeana a publicat pe canalul ei de YouTube un lyric video pentru melodia „Aproape cerul”. „Suntem foarte bucuroși ca reușim sa aducem treptat la lumina cel de-al unsprezecelea album din istoria formației. Nu a fost și nici nu e ușor oricine orice ar spune. De asemenea apariția in trupa, deja de un an, a unei chitare-pereche iscusite cum este cea a lui Marius Pop ne-a adus un plus de motivație și determinare pe toate planurile. «Clepsidra fara… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

