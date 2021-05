Stiri pe aceeasi tema

- Emanatii puternice de lumina incandescenta care ieșeau din crater erau vizibile din Goma, in timp ce un miros de sulf era perceptibil in oras, situat pe flancul sudic al vulcanului, pe malul lacului Kivu. Cu toate acestea, nu a fost vizibila nicio scurgere de lava si nici nu s-a simtit vreun cutremur.…

- Celebrul vulcan Nyiragongo, situat in apropiere de orasul Goma, in estul Republicii Democrate Congo (RDC), a erupt brusc sambata seara, a relatat un corespondent AFP. Emanatii puternice de lumina incandescenta care ieseau din crater erau vizibile din Goma, in timp ce un miros de sulf era perceptibil…

- Prognoza meteo pentru perioada 9-12 mai vine cu vești bune. Ploile nu iși vor face prezența, iar temperaturile cresc de la o zi la alta. Duminica, la nivelul intregii țari, predomina vremea frumoasa și se incalzește mai ales prin vest, centru și nord. Cerul va fi mai mult senin și doar in jumatatea…

- Meteorologii au emis o informare meteo. Vremea se schimba din aceasta seara de la ora 21.00. Avertismentul este valabil pana duminica la ora 21:00. Sunt așteptate intensificari ale vantului și manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Potrivit meteorologilor, vor fi perioade de timp…

- Vremea s-a racit brusc in toata țara. Miercuri dimineața in anumite regiuni termometrele au coborat pana la zero grade. Temperatura a scazut brusc cu pana la 14 grade. Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți o avertizare de vreme rea, valabila in toata țara, care este valabila pana vineri…

- ANM a emis prognoza meteo pentru municipiul București. Vremea se va raci accentuat in urmatoarele zile. Vremea se schimba brusc și devine inchisa si rece in Bucuresti, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Pana vineri dimineata vor fi posibile averse si descarcari electrice, potrivit…

- Ziua de marți va aduce temperaturi apropiate de valorile normale pentru aceasta perioada a anului, in majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu innorari indeosebi in zonele montane și submontane, unde – pe arii restranse – se vor semnala ninsori slabe, conform realitatea.net. Incepand cu orele…

- Un incendiu s-a produs intr-un apartament din Hunedoara situat la etajul doi al unui bloc situat pe strada George Enescu.Incendiu in Hunedoara - Patru oameni au facut atacuri de panicaEchipele de intervenție ajunse de urgenta la locul incendiului au evacuat 4 persoane, dintre care 2 cu ajutorul autoscarii,…