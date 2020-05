Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Bocelli a mers la spitalul Cisanello sa doneze plasma și a dezvaluit cu aceasta ocazie ca a avut coronavirus. Tenorul italian a spus ca testul i-a ieșit pozitiv pe 10 martie, dar nu a facut publice informațiile atunci pentru a nu-și alarma inutil fanii.

- Administratia Nationala a Penitenciarelor informeaza ca pana in prezent nu se inregistreaza infectari cu noul coronavirus in randul detinutilor. De asemenea, toate testele efectuate detinutilor contacti ai primului angajat confirmat pozitiv COVID-19 la penitenciarul Gherla au indicat rezultate negative.…

- Un italian de 27 de ani și-a ucis partenera, studenta la medicina, pe motiv ca femeia, care era și asistenta medicala, l-ar fi infectat cu coronavirus. Cel puțin asta a declarat barbatul in timpul interogatoriului. Lorena Quaranta era studenta in ultimul an la Facultatea de Medicina din Messina, și…

- Un consilier al premierului israelian Benjamin Netanyahu a fost testat pozitiv pentru coronavirus, au anuntat luni oficiali israelieni, insa deocamdata nu este clar daca liderul de 70 de ani al Israelului a fost expus la noul tip de coronavirus sau daca activitatea sa a fost afectata, informeaza…

- Tenorul spaniol Placido Domingo a anuntat duminica, pe contul sau de Facebook, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Spania a anunțat duminica ca bilanțul deceselor cauzate de coronavirus a depașit 1.700. Celebrul tenor Placido Domingo a precizat ca a decis sa faca testul dupa ce a prezentat…

- Un angajat NATO, care lucreaza la Bruxelles, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit biroului de presa NATO, citat de CNN. “Colegul nostru s-a intors dintr-o vacanța in nordul Italiei, s-a simțit rau și a fost testat deoarece avea și febra”, potrivit comunicatului transmis de NATO, citat…