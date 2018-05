Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea academica! A murit Mircea Malita, luni (21 mai), la varsta de 91 de ani. Anunțul a fost facut de catre Fundația Universitara a Marii Negrii. Mircea Malița a fost un reputat scriitor și diplomat. „In seara zilei de luni, academicianul Mircea Malita a trecut la Domnul. Reputatul carturar,…

- Fotbalul romanesc este din nou in doliu. Fostul antrenor al FC Bihor si Infratirea Oradea, Viorel Abrudan s-a stins din viața astazi. El avea 74 de ani și a suferit un infarct, in urma caruia medicii nu au mai putut face nimic ca sa-i porneasca inima. Decesul lui Viorel Abrudan vine la doar cateva saptamani…

- A murit Judson Todd Allen, celebrul chef din Chicago, supranumit „arhitectul gustului”. Barbatul a murit sambata (5 mai), la varsta de doar 36 de ani. Bucatarul a suferit un atac de cord, potrivit unor surse apropiate de acesta. Anunțul a fost facut de catre colegii restaurantului unde lucra. Celebrul…

- Actorul, Ilie Gheorghe, a murit in noaptea de sambata spre duminica. Anuntul a fost facut duminica, 29 aprilie, de catre directorul fondator al Festivalului International “Shakespeare”, Emil Boroghina, inaintea spectacolului sustinut de Grigore Lese in cadrul festivalului. ”A trecut in lumea de dincolo…

- Ionela Prodan a fost jefuita de prietenii fiicei sale, dupa cum ar fi anunțat insași Anamaria. Incidentul ar fi avut loc in urma cu 25 de ani, pe vremea cand impresara era ziarista. La inceputul anilor `90, interpretei de muzica populara i s-au sustras mai multe bunuri scumpe. Vestea ca Ionela Prodan…

- Indragita cantareata de muzica populara Ionela Prodan a murit, la spital. Anuntul a fost facut de Anamaria Prodan, fiica ei. Ionela Prodan a murit, dupa ce s-a luptat timp de cateva luni cu o boala crancena, care a macinat-o lent. De la inceputul anului, artista a fost internata in Spitalul Elias. Moartea…

- Actorul Alex Beckett a incetat din viața pe neașteptate, au titrat jurnaliștii din presa internaționala. Agentul sau, Gavin Denton-Jones, a confirmat trista veste, insa nu a oferit informații despre moartea starului. Alex Beckett este cunoscut și pentru rolul pe care l-a jucat in comedia „Perfect Curve”,…

- Lewis Gilbert, regizor britanic cunoscut pentru filmele „Alfie”, „Educating Rita” și trei producții din seria James Bond, a murit la varsta de 97 de ani, informeaza BBC. Nascut la Londra in 1920, Gilbert și-a inceput cariera ca actor inainte de a regiza filme de razboi precum „Reach for the Sky” și…