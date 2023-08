Stiri pe aceeasi tema

- Justiția a emis verdictul mult așteptat intr-un caz de crima care a cutremurat comunitatea romaneasca din Spania. Soțul Alinei Mocanu, femeia tragic ucisa și aruncata la gunoi acum doi ani, a fost gasit vinovat și condamnat la inchisoare. Dupa o ancheta intensa și o examinare atenta a probelor, Curtea…

- Alexandra Dinu și Bobby Paunescu nu se mai ascund! Omul de afaceri a postat imagini fierbinți cu fosta soție a lui Adrian Mutu, chiar in dormitorul de la vila lui din Positano (Italia). Milionarul e vrajit, pur și simplu, de frumoasa blonda, noteaza click.ro. Bobby Paunescu (49 de ani) și actrița Alexandra…

- O romanca va face parte din echipa Victoria’s Secret din Statele Unite ale Americii. Tanara se numește Daiana Canalas și este un manechin originar din Oradea in varsta de 24 de ani. Daiana considera ca in industria modellingului exista in continuare profesionalism, chiar daca unii ar putea avea impresia…

- Astazi, la 247 de ani de la ratificarea Declarației de Independența a Statelor Unite ale Americii, le uram partenerilor nostri strategici LA MULȚI ANI de tradiție democratica si colaborare! Ziua Independenței, sarbatorita de poporul american pe 4 iulie, reprezinta momentul nasterii democrației americane…

- Delia, una dintre cele mai admirate cantarețe din Romania, a luat parte la concertul lui Beyonce, in Polonia. Celebritatea a ajuns la Varșovia marți seara, bifand ultima sa apariție inainte de a se indrepta spre Canada și Statele Unite ale Americii. Romanca a povestit totul despre țeapa pe care a primit-o.…

- Razboi in Ucraina, ziua 469. Statele Unite ale Americii au dovezi ca Rusia s-ar afla in spatele distrugerii barajului de pe Nipru, in timp ce presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj video cu privire la distrugerea provocata de rusi