Celebrul R. Kelly a primit o condamnare de 30 de ani de inchisoare pentru trafic sexual. Vedeta r&b-ului, in varsta de 55 de ani, se pare ca iși va petrecere tot restul vieții dupa gratii. Acuzat in repetate randuri de pornografie infantila, agresiuni sexuale, judecatorii au ajuns la concluzia ca autorul marelui succes ”I belive I can Fly” are un comportament deviant și periculos in societate. R. Kelly a fost acuzat prima oara in 2001 de pornografie infantila insa a fost achitat in 2008. Timp de trei decenii adevaratul pradator sexyual Robert Sylvester Kelly a sedus, violat minore pe care le agațat…