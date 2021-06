Lucian Papici, care a lucrat 13 ani la DNA și a fost chiar șeful secției a I-a din parchetul anticorupție, s-a pensionat, președintele Klaus Iohannis semnand, vineri, decretul de pensionare. Papici a fost adus in DNA de Daniel Morar, iar dupa ce a devenit și șeful secției a I-a, a primit cele mai grele dosare […] The post Celebrul procuror DNA, Lucian Papici, care i-a bagat la inchisoare pe Adrian Nastase, Gigi Becali, Catalin Voicu, Liviu Dragnea, s-a pensionat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .