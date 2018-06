Ion Staiculescu, pilot al Armatei Romane, a fost gasit mort in camera de hotel. Procurorii au deschis, in acest caz, dosar de moarte suspecta. Pilotul a condus de multe ori aeronavele cu care se deplasau deputații. Tocmai de aceea i se spusese și ”Pilotul deputaților”. O pierdere uriasa pentru Fortele Aeriene Romane, scrie Radu Tudor pe […] The post Celebrul pilot Ion Staiculescu a fost gasit mort in camera de hotel appeared first on Cancan.ro .