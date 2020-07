Celebrul pictor italian renascentist RAFAEL a murit din cauza unei erori medicale

Stiri pe aceeasi tema

- O eroare medicala a contribuit la moartea celebrului pictor italian renascentist Rafael, conform unui studiu in cadrul caruia au fost reconstituite circumstantele decesului, transmit sambata The Guardian si AFP. Raffaello Sanzio da Urbino ar fi avut 37 de ani cand a murit, la 6 aprilie…

- Kim Jeong-hwan, cunoscut in Coreea de Sud sub numele de Yohan, care facea parte din grupul TST, a murit la 28 de ani, potrivit The Guardian . Casa de discuri a trupei, KJ Entertainment, a confirmat știrea, spunand: „Ne pare rau ca trebuie sa transmitem cea mai nefericita și trista veste. Pe 16 iunie,…

- Semnele de intrebare in cazul asistentei decedate de la spitalul din Botoșani au ajuns și in Ministerul Sanatații, așa ca se face o reevaluare. Femeia de 46 de ani a fost pusa inițial pe lista cadrelor medicale rapuse de coronavirus.

- Numarul de infectați cu noul coronavirus a depasit pragul de patru milioane, iar peste 276.000 de oameni au murit din cauza acestei maladii, la nivel global, conform informațiilor furnizate de platforma potrivit Woldometers.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 52: Va explica…

- Zeci de jurnalisti au murit din cauza noului coronavirus din martie in lume, a estimat vineri organizatia elvetiana PEC (Press Emblem Campaign), deplangand o protectie insuficienta a angajatilor din mass-media care relateaza despre pandemie, scrie AFP (Agence France-Presse). Inainte de Ziua mondiala…

- O fetița in varsta de 12 ani din Statele Unite ale Americii a povestit ca „a murit pentru doua minute”, in timpul luptei sale cu noul coronavirus, in care a suferit complicații la inima.

- Directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a amenintat ca firma sa nu va mai opera niciun zbor, in cazul in care va fi obligata sa pastreze distantarea sociala in timpul curselor. O'Leary este nemultumit ca operatorii aerieni ar putea fi obligati sa pastreze locul din mijloc liber.…

- O infirmiera in Arad, in varsta de 56 de ani a decedat luni, in urma infectarii cu COVID-19. Este cel de-al patrulea deces inregistrat in randul cadrelor medicale. Femeia a fost internata in ultimele doua saptamani, dupa diagnosticare, la terapie intensiva. The post Cel de-al patrulea deces in randul…