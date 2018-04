Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Banica Jr. a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a acuzat dureri abdominale insuportabile.(CITEȘTE ȘI: MOMENTE GRELE IN FAMILIA LAVINIA PIRVA – STEFAN BANICA JR..) Ștefan Banica Jr., artistul in varsta de 50 de ani, a fost internat luni de dimineața la sectia de chirurgie…

- Arnold Schwarzenegger, in varsta de 70 de ani, a fost operat de urgenta pe cord deschis dupa ce a suferit o serie de complicatii medicale, informeaza Mediafax.ro. Actorul de origine austriaca si fostul guvernator al statului California a ajuns de urgenta joi la spitalul Cedars-Sinai din Los A, unde…

- Celebrul avocat Daniel Ionascu a suferit, in aceasta dimineata un grav accident de circulatie. El a fost transportat de urgenta la Spitalul Floreasca unde a fost imediat operat de urgenta, potrivit Antena Stars.

- Un client al McDonalds a fost atat de scarbit de ce a gasit intr-un restaurant incat și-a aruncat pranzul la gunoi. Tanarul de 26 de ani a facut publica descoperirea facuta in toaleta restaurantului, iar dupa ce totul s-a aflat, conducerea restaurantului a luat masuri! Descoperirea oripilanta a fost…

- Doi astronauti americani si un cosmonaut rus de pe statia spatiala internationala s-au intors pe Pamant. Echipajul și-a incheiat misiunea de 168 de zile pe orbita. Nava lor a aterizat cu succes in Kazahstan.

- Incident grav petrecut noaptea trecuta in internatul Colegiului Costache Negri. Un elev in varsta de 15 ani care studia stiintele naturii, biochimia, in cadrul Liceului Emil Racovita a ajuns in stare grava, internat, la Spitalul de Copii dupa ce a experimentat, in camera de camin, cum arde branza…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Targu Jiu se confrunta iarasi cu o criza acuta de sange. Medicii fac un apel disperat si ii roaga pe oameni sa le vina in ajutor. Urgent este nevoie de grupele de sange A negativ si B negat...

- Conform medicilor de la Spitalul Judetean Constanta, mamica a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, in numai 5 minute fiind dusa in sala de operatii. Se pare ca femeia a suferit o ruptura a uterului in timpul nasterii la spitalul privat.