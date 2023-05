Stiri pe aceeasi tema

- Jeleul in forma de ochi este testat tot mai des in ultima vreme pe rețelele de socializare. Este vorba despre jeleul cu care s-a inecat fata de 14 ani din Cluj, care a murit dupa cateva zile, la spital. Pe rețeaua TikTok, accesata in special de copii și tineri, au aparut provocari cu privire […] The…

- Un oradean a decis sa sparga geamul unui tramvai pentru a-și face aer condiționat. Fiindu-i cald, un pasager s-a suparat și a luat un ciocanel de siguranța din tramvai și a lovit pana a spart unul dintre geamuri. Momentul in care barbatul vandalizeaza tramvaiul a fost surprins de o camera de supraveghere,…

- Comunitatea Declic a anuntat ca joi, de la ora 20.00, in Piata Constitutiei din Bucuresti, va desfasura o proiectie-manifest pe cladirea Parlamentului, in urma refuzului deputatilor de a vota forma finala a legii anti-viol. „Parlamentari, cum puteti dormi noaptea? 110.079 de cetateni va cer sa votati…

- O fabrica de bere din Germania a creat berea instant, sub forma de pulbere. Cateva linguri de praf aromat, apa și gata – o idee care ar putea deveni viitorul industriei. Principalul avantaj este ca ar reduce amprenta mare de carbon a exporturilor de bere. Ar face ca apa, sticlele, lazile și butoaiele…

- Camera Deputatilor a votat, marti, proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu 220 de voturi pentru si 53 de abtineri. Camera Deputatilor este decizionala, astfel ca proiectul merge la promulgare la seful statului. Proiectul…

- ​O forma deosebit de severa de Mpox (noul nume pentru variola maimutei) a fost depistata la pacientii infectati cu virusul HIV si este adeseori fatala pentru cei aflati in stadiul avansat al bolii, potrivit unui studiu publicat in revista medicala The Lancet, informeaza AFP și Agerpres. Epidemia de…

- Poland will soon start building an electronic fence at its border with Kaliningrad Oblast as it fears Russia and Belarus will again help migrants cross the border in a bid to destabilise Europe, according to Euractiv. The barrier will cover about 200 kilometres of land border and include a system of…

- Germania a aprobat exportul de tancuri Leopard 1 catre Ucraina, a anuntat, vineri, guvernul german, relateaza The Guardian si Reuters. ”Pot confirma ca a fost emisa o licenta de export”, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Hebestreit. El nu a precizat insa cate tancuri…