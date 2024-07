Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 14 iulie 2024 spune ca Racii trebuie sa expuna valorile pe care le au ca cei din jur sa știe la ce sa se aștepte de la ei. Nativii acestei zodii trebuie sa vada cum au ajuns sa se puna pe locul doi in viața lor.

- Realitatea PLUS, prima televiziune de știri din Romania, angajeaza redactori și reporteri! Continue reading Realitatea PLUS, prima televiziune de știri din Romania, angajeaza REDACTORI și REPORTERI. Un loc pentru tine, direct in lumina reflectoarelor! at Tabu.

- In perioada 11-13 iunie 2024, la Brașov, are loc Forumului Regional al Apei Dunare – Europa de Est (pe scurt, EXPOAPA), organizat de Asociația Romana a Apei. Directorul Aquatim, dr. ing. Ilie Vlaicu, participa la eveniment in calitate de Președinte A.R.A., alaturi de o delegație formata din cei mai…

- Proiectul „Catalizator de Inceputuri”, sub egida „Cred in Romania” si cu sprijinul Primariei Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, invita tinerii artisti vizuali sa participe la o expozitie cu premii, ce isi propune sa descopere si sa promoveze noi talente in arta romaneasca.…

- Copiii secreți ai Regelui Charles au ieșit, in sfarșit, in lumea publica. Puțini sunt cei care știu ca prinții Harry și William au un frate și o sora, pentru ca mereu au stat ascunși. Cum arata cei doi și unde au fost vazuți recent. Cine sunt frații vitregi ai prinților Harry și William O imagine […]…

- Cornel Palade s-a retras o perioada lunga de timp din lumina reflectoarelor. Actorul a mai participat la diverse proiecte, insa nu a fost la fel de activ, așa cum era inainte. Iata de ce nu a mai aparut la TV, dar și ce a facut in tot acest timp!

- Tortul Padurea Neagra, cunoscut și sub numele de Schwarzwalder Kirschtorte, este un desert clasic german care a cucerit lumea intreaga. Bineințeles ca am fost curioși sa ii aflam povestea și sa v-o impartașim!