- Liderul PSD Dambovița, Corneliu Ștefan, a declarat sambata pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca interpretul de muzica populara Ionuț Dolanescu s-a inscris in partid. Ionuț Dolanescu este fiul Mariei Ciobanu și a lui Ion Dolanescu. „Ionut Dolanescu intotdeauna a fost un om de stanga. Este dambovitean si s-a alaturat…

- Minorul de 14 ani din Campina, care a plecat in mod voluntar de la adresa de domiciliu pe 11 iunie, a fost gasit de politisti in orasul Buftea, judetul Ilfov. Politistii precizeaza ca minorul de 14 ani din Campina, disparut de joi de la domiciliu, nu prezenta urme vizibile de violența și a declarat…

- Arheologii italieni au facut o descoperire magistrala sub o vie dintr-o localitate aflata la nord de Verona. Anunțul vine într-un moment în care spațiile culturale ale țarii revin încet la viața dupa cea mai grea perioada a existenței sale. Descoperire istorica:…

- Doru Oprea a explicat de ce si-a dat demisia din USR, printr-un mesaj publicat pe Facebook. "De 30 de ani ne lamentam ca statul, instituțiile și oamenii angajați in sectorul public nu iși fac treaba. Unde e Poliția sa amendeze șoferii care au parcat pe trecere? De ce nu strange Primaria gunoiul?…

- Totul a inceput la cimitir, iar distractia a continuat pe strazi. Totul a fost Live pe Facebook. Oamenii nu au respectat Ordonantele Militare si chiar luau in ras atat Jandarmeria Romana cat si Politia. Totul s-a intamplat in satul Vizuresti, din comuna damboviteana Ciocanesti. Petrecaretii au mers…