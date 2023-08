Stiri pe aceeasi tema

- Filmul Barbie creeaza din nou isterie pe retelele sociale. In ciuda mesajului care ne indeamna sa imbratisam imperfectiunea, tot mai multe femei influencer alimenteaza un trend periculos. Barbie Botox – gat de lebada. Isi injecteaza toxina botulinica in muschi ca sa para ca au umerii mai subtiri si…

- Femeia cu peste 4 milioane de urmaritori pe rețeaua chineza susține ca s-a confruntat cu acnee severa in urma numeroaselor calatorii și ca nu a reușit sa țina sub control problema cu produsele clasice de ingrijire. In materialul postat pe internet aceasta recomanda urmaritorilor sa iși aplice produsul…

- Un nou trend periculos a aparut pe TikTok. Oamenii incearca sa imite arcuirea picioarelor lui Barbie. Tendința, numita barbiefootchallenge, a starnit ingrijorarea medicilor, care avertizeaza ca poate provoca leziuni grave ale gleznelor și picioarelor, conform Mediafax.Pentru a participa la provocare,…

- Dana Budeanu este una dintre cele mai atractive femei din showbiz. Celebrul critic de moda surprinde cu fiecare din aparițiile sale, care in ultima vreme sunt tot mai seducatoare. Se pare, insa, ca vedeta arata la fel de bine și in urma cu mai mulți ani și inca de pe atunci face furori in mediul […]…

- Tot mai mulți tineri consuma Borax, in noua tendința care a acaparat TikTok-ul, recent. Experții considera acest nou trend periculos și atrag atenția ca acest rodus nu este destinat consumului uman. Boraxul este un produs dezinfectant și insecticid periculos.

- Cu o singura fotografie, Dinu Maxer a creat o adevarata furtuna in mediul online. Imaginea publicata recent de el a starnit nemultumirea internauților, ținta reproșurilor fiind nimeni alta decat fosta lui soție, Deea Maxer. Ce au avut de spus fanii, dupa ce au vazut poza buclucașa. Dinu Maxer a starnit…

- Finala celei de-a șasea ediții a competiției studențești Internet of Things Student Challenge, la ClujHub, organizata de Departamentul de Automatica al Facultații de Automatica și Calculatoare din cadrul Universitații Tehnice din Cluj-Napoca, singura competiție de proiecte in domeniul IoT din…

- O comunitate mica, dar in creștere, de utilizatori ai TikTok glorifica practica periculoasa a „nașterii libere”. Mai exact, se refera la nașterea fara asistenți medicali și, uneori, la renunțarea ingrijirii prenatale. Specialiștii in obstetrica și ginecologie și-au exprimat ingrijorarile.