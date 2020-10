Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Delia lanseaza „Ne vedem noi”, o piesa-eveniment considerata de public și de cei din industrie ca fiind cea mai așteptata colaborare din muzica pop romaneasca a ultimilor ani. „Stiu ca publicul ne cere de mult timp o piesa impreuna, insa eu nu pot face colaborari decat atunci cand simt ca e…

- Celebrul duo Marcus si Martinus, unul dintre fenomenele pop din Scandinavia, lanseaza primul single de anul acesta – “Love You Less”. De-a lungul timpului, cei doi baieti au lansat hituri ca “Elektrisk”, “Like it Like it”, “Girls” (feat. Madcon) sau “Dance With You”. La doar 18 ani, Marcus si Martinus…

- A starnit controverse la “Asia Express”, iar acum e hotarata sa-și arate talentul de solista și de actrița in cadrul show-ului “Te cunosc de undeva”. ADDA e genul de artista care fie te enerveaza, fie o placi foarte mult. Cum este ea, de fapt, dincolo de camerele de luat vederi? O femeie sincera și…

- Louis Vuitton lanseaza masca de protecție ce costa 1000 de dolari! iguranța conteaza, dar și stilul. Celebrul brand Louis Vuitton lanseaza o masca de protecție de lux. Prețul se ridica la aproape 1000 de dolari, insa nicio suma nu este prea mare pentru iubitorii acestui brand. Masca este menita sa blocheze…

- Elena Bozian, finalista Vocea Romaniei 2019, lanseaza prima piesa din cariera – “Nu ma lasa”. Piesa a fost produsa in studiourile Quna Music, compozitia ii aparține Alexandrei Dinu, povestea melodiei fiind inspirata din trairile interpretei, in timp ce Robi Velisar și Sergiu Ene s-au ocupat de productie.…

- Ioana Dumbrava, Ovidiu Lipan Tandarica si Mircea Eremia lanseaza un remake dupa piesa “Bordeias”. Cei trei artisti s-au unit pentru o colaborare inedita si au adus in actualitate piesa “Bordeias”, cunoscuta de catre noi toti din folclor. Colaborarea dintre marele Ovidiu Lipan Tandarica, Ioana Dumbrava…

- The Motans s-a reintors. De aceasta data, trupa a lansat piesa Spirit Ateist, ultima de pe cel de-al doilea album al trupei, insoțita și de un videoclip cu versurile piesei - „Eu nu cred in imposibil, eu insist, La acest capitol am un spirit ateist”.

- Cu siguranta stii celebrul beat “Live if Life” – “nana, na na na”! Gabry Ponte, Proyecto Fenomeno si Deivys lanseaza single-ul “Deja Vu”, un track cu versuri in limba spaniola, cu aroma de reggaeton si vibe dance. Piesa foloseste elementele din celebrul track, “Live is Life”, de la Opus, cu o parte…