Celebrul DJ Calvin Harris vine la Mamaia Veste buna pentru iubitorii de festivaluri: SAGA iși extinde experiența la mare și prezinta show-ul unuia dintre cei mai cunoscuți și iubiți DJ, producatori și songwriteri la nivel mondial. Este vorba despre Calvin Harris. Artistul vine pentru prima data in Romania, in aceasta vara, pentru un show incendiar. Calvin a fost și este in fruntea marilor festivaluri din lume și in aceasta vara va scrie istorie și pe litoralul romanesc. Acesta va ține un solo show magnetic in data de 30 la Mamaia, mai exact, intre plaja La Nueva Cucaracha și Rex. Accesul la eveniment se va face incepand cu ora 19:00.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

