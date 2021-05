Celebrul criminal în serie Michel Fourniret a murit Criminalul francez în serie Michel Fourniret care a semanat teroarea în Franța și Belgia, condamnat de doua ori la închisoare pe viața, în special pentru asasinarea a șapte tinere și adolescente, a murit luni la Paris, la vârsta de 79 de ani, potrivit AFP.



Moartea criminalului în serie, care suferea de probleme cognitive și cardiace, a spulberat speranțele mai multor familii de disparuți pentru a-l vedea în fața instanței.



Septuagenarul a murit la Unitatea Spitalului Interregional Secur (UHSI) din Pitié-Salpêtrière din…

Sursa articol: hotnews.ro

