Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis in judecata pe chirurgul Irinel Popescu, directorul Centrului de Transplant Hepatic din Institutului Clinic Fundeni pentru comiterea infracțiunii de dare de mita, potrivit unui comunicat de presa. Irinel Popescu a acuzat ca ar fi promis in perioada 2017-2018 ca va oferi suma de 100.000 euro unor angajați ai DNA pentru a-i inchide alt dosar de corupție, potrivit comunicatului citat. Reamintim ca Irinel Popescu a fost trimis in judecata de DNA in luna martie intr-un dosar in care e acuzat de luare de mita si abuz in serviciu, pentru ca…