- Targul de Craciun, considerat cel mai longeviv eveniment de profil din tara, se va deschide in 11 noiembrie, in Piata Mare din centrul municipiului Sibiu, unde a inceput deja montarea becurilor economice, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- La Sibiu se va deschide a 15-a ediție a Targului de Craciun, in perioada 11 noiembrie 2022 - 2 ianuarie 2023, in Piața Mare din Sibiu. Vor fi organizate ateliere pentru copii, colțuri instagramabile, photocornere și atmosfera autentica acestei sarbatori.

- Juriul celei de-a 29-a ediții Astra Film Festival a anunțat caștigatorii din acest an ai festivalului internațional de film documentar de la Sibiu intr-un spectacol fulldome, care s-a desfașurat in Piața Mare. Cel mai bun film al Sectiunii Romania este producția „Pocalul.

- Incetul cu incetul se da startul pregatirilor pentru Targul de Craciun ce se va desfașura in centrul Municipiului Satu Mare! Primaria așteapta inscrierea producatorilor și artizanilor satmareni. Targul de Craciun se va desfasura in perioada 28.11–05.01.2023. Depunerea cererilor face doar prin completarea…

- Festivalul Astra Film se va desfașura in perioada 9 si 16 octombrie in Piata Mare din Sibiu, sub cupola unui cinematograf dom. Programul de anul acesta abordeaza New Media, dedicat spectatorilor de toate varstele care isi doresc sa se initieze in cinematografia digitala – Concept Art, VR, Augmented…

- Primaria Bistrița face deja pregatirile pentru Craciun. Pentru inceput, așteapta oferte pentru șirurile luminoase care se amplaseaza pe stalpii de iluminat public. Municipalitatea e dispusa sa plateasca 180.000 de lei. Se fac deja pregatirile pentru sarbatorile de iarna. Primaria Bistrița a depus azi…

- More than 120 artisans are expected to participate, between September 3-4, at the 56th edition of the Potters' Fair, Sibiu's longest-running cultural event, which will take place in Piata Mare (Big Square) in the centre of the city, a press release of the organisers informs on Wednesday. Fii…