Stiri pe aceeasi tema

- Vizitatorii Palatului Buckingham din Londra vor putea, incepand cu aceasta vara, sa stea in spatele faimosului balcon unde familia regala britanica pozeaza adesea, informeaza Reuters, conform News.ro.

- 50 Cent, unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți cantareți de muzica rap din lume, vine in Romania. Veste buna pentru toți fanii lui! Cat costa un bilet la concertul renumitului artist.

- Trenul de lux Orient Express a traversat din nou Romania in lungul sau drum de la Paris la Istanbul. Acesta a fost repus in funcțiune pe ruta Paris – Istanbul pentru Jocurile Olimpice din 2024. Cu 140 de ani in urma pornea spre lume simbolul calatoriei cu trenuri de lux. Acest tren devenit legendar…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii ii va primi pe imparatul Naruhito al Japoniei si pe sotia lui in cadrul unei vizite de stat care va avea loc la sfarsitul lunii iunie, a anuntat, marti, Palatul Buckingham, care a oferit detalii despre vizita cu durata de trei zile, informeaza Reuters.

- „Portrete regale: A Century of Photography”, care se deschide vineri la The King’s Gallery din Palatul Buckingham, prezinta peste 150 de printuri fotografice si documente din Colectia Regala si din Arhivele Regale, unele dintre acestea nefiind niciodata vazute in public. „Aceasta expozitie traseaza…

- Pilotul portughez Antonio Felix da Costa a oferit echipei Porsche prima victorie pe teren propriu in Campionatul Mondial de Formula E, rezervat monoposturilor cu propulsie suta la suta electrica, duminica, in cea de-a doua cursa desfasurata la Berlin, la finalul careia neozeelandezul Nick Cassidy (Jaguar)…

- Printul Harry va celebra cea de-a 10-a aniversare a Jocurilor Invictus participand la o slujba ce va fi oficiata la Catedrala St. Paul din Londra, pe 8 mai, in timpul uneia dintre rarele sale vizite in Regatul Unit cu ocazia evenimentului sportiv international pe care l-a creat, informeaza Reuters.…