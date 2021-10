Stiri pe aceeasi tema

- Adevarata origine a statuilor din piatra a fost descoperita dupa ce familia din orașul Sudbury, din sud-vestul Anglie, a contactat o casa de licitații vrand sa scape de cele doua obiecte vechi inainte de a se muta din casa. Spre surprinderea lor, statuile pentru care sperau sa obțina cateva sute de…

- Un cvartal de blocuri din Craiova a ramas fara apa calda si risca sa ramina si fara caldura pentru ca nu are asociatie de proprietari. Locatarii stau de ani buni in aceasta stare si refuza sa se constituie in asociatie de proprietari, asa cum cere legea. Un proprietar este si presedinte si administrator…

- In Baia Mare, dar și in județ, in special la orașe, avem destule cladiri care nu fac cinste nimanui. De cele mai multe ori vorbim de cladiri aflate in litigii, iar trist este faptul ca in unele cazuri vorbim de cladiri monument istoric. Și exemple avem destule in centrul vechi al Baii Mari, in Baia…

- Incendiu de proporții in curtea unei case din localitatea Vaceni, județul Teleorman. Proprietarii locuinței au organizat o petrecere de zile mari, s-au imbatat, apoi au plecat de acasa lasand gratarul nesupravegheat. Vecinii au fost cei care au apelat numarul de urgența, 112, pentru a chema ajutoare.

- Incepand deastazi, 1 septembrie, va fi disponibila in toate magazinele și la toate punctele online de vanzare cu amanuntul o versiune complet noua a etichetei energetice a UE, recunoscuta pe scara larga, pentru becuri și alte produse de iluminat. Comisia Europeana anunța ca a simplificat etichetele…

- Pana la finalul lunii octombrie, persoanele care dețin terenuri sau hale ori obiective industrial pe coridorul de expropriere al viitoarei variante de ocolire a orașului vor putea lua parte la intrunirile comisiilor. Ședințele vor avea loc la sediile primariilor Sanmihaiu Roman, Moșnița Noua, Ghiroda,…

- Proprietarii de pisici carora le place sa-si fotografieze animalele de companie au de acum un nou pretext pentru a-si scoate telefoanele mobile si a realiza instantanee: ar putea afla informatii despre starea de sanatate a felinelor lor, informeaza Reuters marti. O companie din domeniul tehnologiei…