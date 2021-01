Dupa ce a dat lovitura in 2008 cu primul film din seria ”Taken”, in care joaca rolul lui Bryan Mills, un fost agent secret care ii vaneaza pe rapitorii fiicei sale, Neeson recunoaste ca la 68 de ani ”nu se mai vede impartind pumni si picioare in jurul sau”. Liam Neeson s-a nascut la 7 iunie 1952 in Ballymena, Regatul Unit al Marii Britanii, si a fost casatorit cu actrița Natasha Richardson intre 1994 si 2009. Acesta a murit, in Canada, in urma traumatismelor dupa un accident de schi. Cei doi baieti ai lui Neeson, Michael, de 25 de ani, si Daniel, de 24 de ani, se pregatesc sa devina la randul…