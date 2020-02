Stiri pe aceeasi tema

- Doliu la Hollywood! Celebru actor Kirk Douglas a murit in urma cu cateva oare, miercuri, 5 februarie, la varsta de 103 ani in locuința sa. Dezvaluirea a fost facuta de fiul acestuia, la fel de celebrul actor Michael Douglas. „Cu o tristețe imensa, eu și frații mei anunțam ca Kirk Douglas ne-a parasit…

- Elicopterul care s-a prabusit la Calabasas si in care si-au pierdut viata fostul baschetbalist Kobe Bryant, fiica lui de 13 ani, Gianna, si alte sapte persoane nu ar fi fost certificat pentru zboruri in conditii de slaba vizibilitate, informeaza Reuters, citandu-l pe pilotul Kurt

- Noi reguli privind varsta de pensionare ar putea intra in vigoare in Romania. Vicepremierul Raluca Turcan a declarat zilele trecute ca se impune o discutie despre cresterea varstei de pensionare la 70 de ani, precizand ca daca va fi adoptata, se va aplica deocamdata doar celor care opteaza pentru a…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal a publicat, in mediul online, una dintre cele mai frumoase fotografii din anul ce tocmai s-a incheiat. In ultima zi din 2019, Rafael Nadal a postat, pe contul sau de Instagram, o fotografie in care apare alaturi de soția sa, chiar in ziua nunții lor.In dreptul…

- Creatorul de moda francez de origine italiana Emanuel Ungaro a incetat din viata sambata la Paris, la varsta de 86 de ani, a anuntat duminica familia designerului, citata de AFP. Retras din lumea modei din 2004, Emanuel Ungaro era "slabit" de doi ani, a mentionat pentru France Presse o…

- Yuri Lujkov, fost primar al Moscovei in perioada 1992-2010, a incetat din viața la varsta de 83 de ani, informeaza luni site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Alerta pentru șoferi! Riscați sa ramaneți fara bani! Este fals Președintele Rusiei, Vladimir Putin,…

- Celebrul actor britanic Hugh Grant, care a jucat in filme precum "A Very English Scandal" sau "Notting Hill", isi va prezenta viata si cariera in cadrul unui documentar realizat de BBC și care va fi difuzat...

- Doliu in sistemul medical. Vladimir Hotineanu, medic-chirug, doctor habilitat in științe medicale și politician din Republica Moldova, deputat in Parlamentul Republicii Moldova incepand cu anul 2009 și fost ministru al sanatații, a incetat astazi din viața, la varsta de 69 de ani.