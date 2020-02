Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Pop Smoke a fost împușcat mortal de un atacator ce a vrut sa-i jefuiasca locuința.Artistul, în vârsta de 20 de ani, al carui nume real este Bashar Barakah Jackson, se afla în locuința din Hollywood Hills, când doi barbați mascați i-au patruns în…

- Pop Smoke, un rapper in ascensiune, a fost impușcat mortal miercuri dimineața in ceea ce pare a fi un jaf armat.Rapperul american Pop Smoke a fost ucis in propria casa dupa ce hoții au intrat peste el.

- Pop Smoke, un rapper in ascensiune, a fost impușcat mortal miercuri dimineața in ceea ce pare a fi un jaf armat, scrie TMZ.com Rapperul american Pop Smoke a fost ucis in propria casa dupa ce hoții au intrat peste el. Casa este aparține unei alte vedete de peste Ocean, Teddi Mellencamp, care deține mai…

- Crima s-a petrecut miercuri dimineata, in jurul orei locale 04.30 (ora 14.30, ora Romaniei), intr-o locuinta din Hollywood Hills, care era inchiriata de muzician. Doi oameni inarmati si purtand masti au patruns in vila locuita de Pop Smoke si au tras mai multe focuri de arma, care l-au ranit pe rapper.…

- Jordan Coomer cade secerata la pamant defiecare data cand rade. Adolescenta de 15 ani din Indiana, SUA, sufera decataplexie, o complicație a narcolepsiei, din pricina careia mușchii iiparalizeaza de fiecare data cand trece prin emoții puternice sau cand rade,scrie Daily Mail.Jordan nu trebuie sa rada…

- Caz socant in Constanta, unde un tanar de 32 de ani, pasager pe bancheta din spate al unei masini, a murit, in noaptea de miercuri spre joi, la spital, dupa ce oamenii legii l-au impuscat in cap. Șoferul mașinii a fugit, dupa o urmarire ca in filme, in care au fost trase mai multe focuri […]

- Politia indiana a anunțat astazi ca a impuscat mortal patru barbati acuzati de viol colectiv și crima, in timpul reconstituirii faptelor, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Suspecții au fost ucisi in timp ce incercau sa fuga in timpul actiunii de reconstituire in orasul Hyderabad (sud), a declarat…

- Un fost participant al unui faimos reality-show a avut o moarte cumplita, fiind impuscat pe strazile cartierului. Barbatul nu este singurul concurent care s-a stins din viata dupa ce a participat la emisiune.