Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din acest week end, Bogdan Alecsandru se alatilde;tura echipei de stiri de la Antena 1, prezentand, impreunatilde; cu Iuliana Pepene, Observator 06 Week end, informeaza Antena1.ro.Cu peste un deceniu de experientatilde; in radio si televiziune, Bogdan spune despre el catilde; le a cam incercat…

- Un roman s-a spanzurat in Torino, pe trotuarul unei strazi aglomerate, iar jurnalistii de la publicatia Torino Today mentioneaza ca s-a sinucis „in mijlocul strazii, spanzurandu-se cu ajutorul unei centuri de pantaloni”. Trupul romanului a fost descoperit printre frunze si ramuri, in jurul orei 8:00.…

- Un roman s-a spanzurat in Torino, pe trotuarul unei strazi aglomerate, iar jurnalistii de la publicatia Torino Today mentioneaza ca s-a sinucis "in mijlocul strazii, spanzurandu-se cu ajutorul unei centuri de pantaloni".

- Un roman s-a spanzurat in Torino, pe trotuarul unei strazi aglomerate, iar jurnalistii de la publicatia Torino Today mentioneaza ca s-a sinucis "in mijlocul strazii, spanzurandu-se cu ajutorul unei...

- Andreea Banica le-a marturisit prietenilor sai virtuali ce probleme a avut cu sora sa, careia a vrut sa-i faca o surpriza. Luna trecuta, cantareața Andreea Banica și-a aniversat ziua de naștere. Artista a implinit 40 de ani, ocazie cu care a avut parte de un cadou special din partea soțului ei, Lucian.…

- Realizatorul de televiziune american Anthony Bourdain a murit vineri, la varsta de 61 de ani, iar postul de televiziune CNN informeaza ... The post Anthony Bourdain, vedeta TV si celebru bucatar, s-a sinucis. Trupul sau, descoperit de un prieten in camera de hotel appeared first on Renasterea banateana…

- Scene extrem de violente au fost inregistrate de un tanar care a vrut sa-și sperie fosta iubita, de 17 ani. Pentru ca nu a mai vrut sa continue relația de iubire, baiatul a gasit un om al strazii și l-a batut cu salbaticie, apoi i-a trimis fostei iubite filmarea, ca pe un

- Un om al strazii a fost batut cu bestialitate de doi barbați, in zona Narcisa, din municipiul Bacau. Incidentul s-a petrecut vineri seara, iar trecatorii care au incercat sa intervina pentru omul strazii au relatat ca ar fi fost ținuți la distanța... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.