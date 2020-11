Stiri pe aceeasi tema

Numerosi americani au iesit in strada, in marile orase din SUA, pentru a sarbatori victoria obtinuta de Joe Biden la alegerile prezidentiale.

Liderul PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, l-a felicitat, sambata, pe Joe Biden, pentru victoria sa in alegerile prezidențiale din America.

- Joe Biden va deveni al 46-lea președinte al Statelor Unite. Asta scrie CNN, dupa calcularea voturilor obținute in statul Pennsylvania. Dupa patru zile de suspans, cu cele 20 de voturi electorale din Pennsylvania, democratul a depașit pragul de 270 de voturi, atit cit este necesar pentru a-i fi proclamata…

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Patru organizații majore, CNN, AP, Fox News și The New York Times au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania. A obținut astfel 273 de electori, peste cei 270 necesari pentru a ajunge la Casa Alba. Anunțul este o…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Reteaua de social media Twitter si-a avertizat miercuri utilizatorii cu privire la mesajul postat pe platforma de presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, in care liderul de la Casa Alba si-a acuzat rivalii democrati ca incearca sa fure alegerile, al caror rezultat este in continuare…

- Presedintele Donald Trump a obtinut inca doua victorii importate impotriva fostului vicepresedinte Joe Biden. Potrivit New York Times, presedinte s-a impus in statele Iowa si Montana. Cei noua electori obtinuti in cele doua state sunt insa anulati de victoria lui Biden in Minnesota, stat cu 10 electori.…

- Ziua votului la alegerile prezidențiale din Statele Unite este pe cale sa inceapa. Aproape 100 de milioane de americani au votat deja prin corespondența sau prin procedura de vot anticipat, un numar imens, comparabil deja cu 70% din numarul de voturi total din 2016. Cei doi candidați și-au incheiat…