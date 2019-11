Stiri pe aceeasi tema

- Un celebru interlop timișorean a fost ridicat, in aceasta dupa amiaza, de polițiștii Serviciului de investigații criminale din cadrul Poliției Arad in dosarul gruparii organizate specializata in furturi condusa de Ioan Loliș, care a fost arestat inca din luna septembrie. Mocanu Stelian, zis ”Steli”…

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș au pus in aplicare o ordonanța de reținere emisa de Parchetul de pe langa Tribunalul Argeș, pe numele unui barbat de 42 de ani, din Pitești, banuit de savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Din cercetari, polițiștii au stabilit…

- Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T.- S. T. Craiova, au desfasurat, la data de 13 septembrie a.c., doua perchezitii domiciliare, la locatii folosite de un barbat banuit de trafic de persoane. Din cercetarile…

- Romanul impuscat in in stil mafiot marti, 10 septembrie, in Costa Rica, a fost “caraus” de cocaina pentru un periculos clan interlop din Timisoara profilat pe traficul international de droguri. Barbatul, pe nume Ionut George Otelac, este originar din Oradea si a fost racolat imediat dupa terminarea…

- La data de 30 august, politistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Sectia 2 Politie, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Cluj, au depistat si retinut pentru 24 de ore un barbat de 33 de ani, din comuna Floresti, judetul Cluj. La data menționata, cel…

- Jandarmii brasoveni au retinut, joi seara, patru barbati implicati într-o altercatie, pe strada, unul dintre acestia lovindu-l cu cutitul pe un altul, în zona abdomenului, a informat vineri Gruparea de Jandarmi Mobila Brasov, scrie realitateadebrasov.net

- Jandarmii brasoveni au retinut, joi seara, patru barbati implicati intr-o altercatie, pe strada, unul dintre acestia lovindu-l cu cutitul pe un altul, in zona abdomenului, a informat vineri Gruparea de Jandarmi Mobila Brasov. Conform sursei citate, printr-un apel la 112 a fost semnalat, in jurul orei…