CELEBRITY IMPERSONATING SCAM – Noi modalități de comitere a fraudelor online Noi modalitați de comitere a fraudelor online, prin asumarea de catre banuiți a identitații unor personalitați publice. Cu asta are de a face mai nou Poliția Romana, care ține sa sublinieze ca prin aceasta metoda, denumita și ,,celebrity impersonating scam”, banuiții folosesc imaginile și numele unor personalitați publice sau celebritați din Romania sau internaționale, pentru a-i atrage pe oameni sa investeasca in produse sau fonduri de investiții false. „Modul de operare al acestei fraude poate varia, dar, de obicei, incepe cu promovarea unei investiții care este legata de o celebritate cunoscuta,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

