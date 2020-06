Celebrități cu animale de companie mai puțin obișnuite Nenumarate celebritați au ca animale de companie caini, pisici sau pasari. Sunt insa staruri care au animale de companie mai puțin obișnuite. De exemplu magari, porci de dimensiuni mai mici, maimuțe și chiar și caracatițe. Unele dintre acestea sunt ilegale dar asta nu-i impiedica sa dețina un astfel de animal de companie. Cine sunt starurile care dețin astfel de animale? Urmariți clipul video de mai sus. Foto: Hepta, Profimedia Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

