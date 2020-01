Celebrități care își cresc copiii fără dădacă Intre filmari, aparițiile in presa, calatorii și atenția constanta a paparazzilor, a fi parinte celebru implica o responsabilitate și mai mare. Majoritatea celebritaților reușesc sa impace toate astea angajand ajutoare. Bonele asigura ingrijirea la domiciliu a copilului, astfel incat parinții se pot baza pe cineva. Cu toate acestea, unii parinți celebri nu au vrut sa apeleze la serviciile vreunei bone. Iata cațiva parinți celebri care au ales sa se descurce singuri in creșterea copiilor. Foto: Profimedia Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apa de la izvorul de peste Vedea, “otravita” cu E.coli in Eveniment / on 15/01/2020 at 12:45 / Apa de la izvorul de peste Raul Vedea, din zona pasarela, de unde atat alexandrenii, cat și locuitorii din localitațile limitrofe se aprovizioneaza, nu este potabila, anunța municipalitatea, analizele de…

- Astazi se implinesc opt ani de la naufragiul pachepotului italian Costa Concordia, operata de Costa Cruises, o filiala a companiei britanico americana Carnival Corporation amp; plc.Nava s a ciocnit de o stanca in apropierea insulei italiene Giglio din Marea Mediterana, iar in urma coliziunii bordajul…

- Atunci cand ne referim la vacanțe de peste 5 zile, Romania conduce detașat in clasamentul preferințelor romanilor, arata primul val al studiului cantitativ „Traveler’s Persona Study”, (eșantion reprezentativ la nivel urban de 1083 respondenți, utilizatori de internet, +18 ani, care au plecat in cel…

- Copiii de toate varstele sunt invitati sa si exerseze creativitatea in atelierele tematice de educatie muzeala, organizate si in acest an la Muzeul de Arta Populara din Constanta, cu ocazia apropiatelor sarbatori de iarna. Cu acest prilej, incepand cu 2 decembrie, copiii sunt invitati sa faca o calatorie…

- Pe langa veștile bune pe care le-au primit elevii care indicau ca programa se va schimba și vor avea mai puține ore, alta veste ii va bucura. Alocațiile se vor mari de la 1 ianuarie 2020. Iata proiectul de lege și declarațiile inițiatorului! Cresc alocațiile de la 1 ianuarie 2020 Alocațiile vor crește…

- Un egiptean și amenințat concubina romanca, plecata la munca in strainatate, ca ii va ucide copiii daca nu ii trimite 500 de euro. Polițiștii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al IPJ...

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis (FRT) ne spune ca, in curand, nu vom avea rezultate nici in sportul-alb, fara a ne explica, totusi, ce a facut de cand a ajuns in fruntea forului pe care il conduce.

- Una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale dințișorilor de lapte este caria de biberon. Asociata cu hranirea indelungata cu biberonul a bauturilor indulcite – lapte, ceai sau suc -, caria de biberon mai este cunoscuta drept caria galopanta din cauza evoluției sale extrem de rapide. Potrivit studiilor,…