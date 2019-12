Celebrităţi care au pierdut sume fabuloase la jocurile de noroc TOP 5 celebritați care au pierdut la jocuri de casino 1. Gladys Knight Cunoscuta sub numele de "imparateasa sufletelor", celebra cantareața, actrița și om de afaceri a recunoscut public ca pasiunea pentru jocurile de cazinou este nestavilita. Mai mult, aceasta avea obiceiul se a juca sume impresionante in fiecare seara, in jurul a 50.000 de dolari. Se zvonește ca, de cele mai multe ori, norocul nu i-a suras fermecatoarei cantarețe, pierzand de-a lungul timpului aproape o avere la jocurile de noroc. 6 milioane de dolari ar fi suma estimata, pe care Gladys Knight ar fi pierdut-o. 2.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile de noroc au fost mereu un subiect de real interes pentru regizorii de la Hollywood, care au reușit sa puna pe tapet adevarate opere de arta. Caștigatoare a premii importante din cinematografie, filme precum Casino au fost nominalizate la Oscar. O parte dintre ele au vizat fapte reale ale…

- Migrantii si traficantii au reusit sa taie zidul "virtual impenetrabil" al presedintelui Donald Trump de la frontiera SUA cu Mexicul, folosind fierastraie care pot fi cumparate cu 100 de dolari bucata in magazine de bricolaj, au declarat sambata pentru The Washington Post agenti si oficiali de frontiera,…

- Un miner din orașul Rovinari a reușit sa caștige o mica avere la pariuri sportive cu doar patru bilete pentru care a achitat suma de 8 lei. Barbatul, este angajat ca miner in Cariera Pinoasa și a reușit sa caștige peste 106.000 de mii de lei. Imaginile cu barbatul și biletele caștigatoare au fost postate…

- Larisa Iordache a reluat antrenamentele dupa o accidentare la piciorul stang care a scos-o din circuit multe luni. Gimnasta spera sa revina in concurs cat mai curand si sa obtina calificarea la Jocurile...

- Iluziile optice trebuie, prin definiție sa dea batai de cap celor care incearca sa le deslușeasca. Insa un test de intelingența a reușit sa doboare toate recordurile! Creatorii lui au dezvaluit ca doar 1% dintre cei care care avut curajul sa iși testeze perspicacitatea au reușit sa raspunda corect.

- Un barbat a furat duminica o schita a lui Salvador Dali, in valoare de 20.000 de dolari, dintr-o galerie din San Francisco (SUA) in care individul a intrat in plina zi si a plecat cu lucrarea sub brat, fara ca nimeni sa-l opreasca, relateaza miercuri EFE.

- Ritz London, unul dintre cele mai prestigioase hoteluri din lume, ar putea fi pus in vanzare, dupa ce proprietarii lui, oamenii de afaceri David si Frederick Barclay, au primit mai multe oferte de cumparare, de...

- PNL a punctat. Intr-o mișcare provocata de PSD. Care a dorit cu tot dinadinsul sa faca un exercițiu de popularitate. Chiar inaintea razboiului pe moțiunea de cenzura. O mutare iscusita pe tabla de șah. Dar preluata de opoziție. Și jucata printr-o mișcare fulger. Ziua moțiunii va fi cea dorita de…