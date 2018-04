Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni au murit și 50 au fost raniți, dupa ce un autobuz cu etaj, fara acoperiș, a lovit crengile unui copac dintr-o zona turistica din Mata. Autobuzul supraetajat se deplasa in apropierea satului Zurrieq in momentul accidentului. Dintre oamenii raniți, 6 sunt in stare grava. Doi dintre oamenii…

- Amsale Aberra, designer apreciat de vedetele de la Hollywood, care a creat rochii ce au fost purtate in filme precum „Runaway Bride” si „Grey’s Anatomy”, a murit la varsta de 64 de ani, scrie NEWS.RO, citand The Hollywood Reporter.Citeste si: Moarte SUSPECTA intr-un sediu al Politiei: Un agent,…

- Un barbat in varsta de 47 din Sebes a murit duminica, in Italia, intr-un accident de motocicleta, chiar de ziua lui. Victima se numeste Valentin Berbece si se deplasa pe moticicleta impreuna cu fiul sau in varsta de 22 de ani.

- Barbatul de 46 de ani conducea o motocicleta pe care era si fiul in varsta de 22 de ani. La un moment dat, a pierdut controlul asupra directiei de mers, motocicleta s-a rasturnat, iar cei doi au fost aruncati la cativa metri distanta. Barbatul in varsta de 46 de ani a fost proiectat intr-un stalp…

- Un baietel de trei luni a murit in noaptea de vineri spre sambata in comuna argeseana Titesti. Mama lui, in varsta de doar 16 ani, nu are telefon si nu a putut chema Ambulanta, motiv pentru care a asteptat pana dimineata pentru a merge la un vecin care a sunat la 112. Tatal bebelusului este plecat la…

- Accidentul a avut loc in Brooklyn, New York, si a fost provocat de un sofer care a pierdut controlul volanului. In acelasi accident a murit baietelul in varsta de un an al unei prietene cu care era actrita. Ruthie Ann Miles, in varsta de 34 de ani, este in stare stabila, iar medicii au declarat…

- Un baiețel de 11 ani a murit, dupa ce și-a salvat prietenul de la inec. Un baiețel in varsta de 11 ani a murit, dupa ce a sarit in lacul inghețat din Queens, New York, pentru a-i salva viața prietenului sau cel mai bun in varsta de 12 ani.

- Zeci de imigranți ar fi murit in urma unui naufragiu in Libia, transmite Agenția ONU pentru Migrație. Numai trei oameni, din Pakistan, ar fi supraviețuit, transmite BBC. In ultimii ani, numarul naufragiilor in care imigranții și-au pierdut viața s-au inmulțit. Libia a devenit o ruta de tranzit preferata…