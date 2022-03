Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 13 Peste 4.000 de persoane au fost reținute in Rusia…

- Președintele rus Vladimir Putin a salutat duminica dimineața „eroismul” forțelor ruse in Ucraina. Intr-un scurt discurs televizat de felicitare a soldaților de Ziua Forțelor Speciale care a marcat primele sale declarații publice de vineri, liderul de la Kremlin s-a referit la invadarea Ucrainei de…

- Acțiunile președintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei, din ultimele zile, au șocat o lume intreaga. Statele membre NATO au anunțat sancțiuni extrem de dure pentru Rusia, dupa ce armata de la Moscova a atacat pe trei fronturi țara vecina cu Romania. Un apel de incetare a razboiului a venit din…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a inceput joi, 24 februarie, cand Vladimir Putin a ordonat invadarea capitalei Kiev. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis un mesaj important cetațenilor țarii sale. Ce semne trebuie șterse inaintea rușilor. Despre ce ar fi vorba. Ucrainienii se chinuie…

- Iarina Arieva, 21 de ani, și Sviatoslav Fursin 24 de ani, sunt cei doi ucraineni care au decis sa se casatoreasca pe 24 februarie 2022… Cei doi s-au casatorit chiar joi, ziua in care Vladimir Putin a invadat Ucraina. Au spus ca nunta era planuita pentru luna mai anul acesta, insa „exista posibilitatea…

- Doi tineri din Kiev nu se gandeau ca in acest fel va arata nunta lor, dar cand Rusia le-a atacat țara, joi de dimineața, Yaryna Arieva și partenerul ei, Sviatoslav Fursin, s-au grabit sa se casatoreasca, cu sunetul sirenelor de raid aerian care le rasunea in urechi. Povestea lor a fost publicata de…

- Vladimir Putin a autorizat joi dimineața, in jurul orei 05:00, o operațiune militara in estul Ucrainei in zonele separatiste din est. Potrivit CNN, explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei, Kiev si in Harkov, dar si in alte orase. A fost impusa legea martiala in Ucraina.

- Rusia a invadat Ucraina in aceasta dimineața. Sportivii ucraineni au reacționat imediat, cu mesaje pe rețelele de socializare, mai ales impotriva lui Vladimir Putin. „Mori, animalule!”, a scris fotbalistul Serhiy Rybalka pe o poza a președintelui rus. Mijlocașul in varsta de 31 de ani, fost la Dinamo…