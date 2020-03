Stiri pe aceeasi tema

- Sutele de mii de euro sifonate sub pretextul modernizarii rețelei cu apa dintr-o comuna timișeana nu vor mai fi recuperate vreodata și nici faptașii... The post S-a intamplat in Timis: niste baieti destepti au dat un tun de sute de mii de euro, iar procurorii au tinut dosarul sapte ani in sertar, pana…

- Sumele uriase sifonate sub pretextul unor modernizari intr-o comuna timișeana nu vor mai fi recuperate vreodata și nici faptașii pedepsiți. The post Dosarul unui jaf de milioane a fost ținut șapte ani in sertar la un parchet din Timis si apoi clasat pentru ca s‑au prescris faptele appeared first on…

- Instanta suprema a reluat, luni, si va continua marti, reaudierea primilor martori care au vorbit in dosarul fostului ministru al Comunicatiilor, Gabriel Sandu si al afaceristilor Dinu Pescariu si Claudiu Florica.La termenul de luni al procesului fostul edil din Piatra Neamt, Gheorghe Stefan,…

- Un complet de trei judecatori de la instanța suprema a reluat, luni, dezbaterile in dosarul Microsoft III in care sunt judecați pentru fapte de mare corupție fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul tenismen și actual om de afaceri Dinu Pescariu precum și omul de afaceri Claudiu Florica.Este…

- Acțiunile companiei mama a Google, Alphabet, au scazut cu 5% dupa ce compania a dezamagit investitorii anunțand veniturile din publicitate și incasarile YouTube și Google Cloud, relateaza Reuters.CEO-ul companiei Sundar Pichai a anunțat ca YouTube genereaza venituri din publicitare de 15 miliarde…

- Joi 30 ianuarie, la Tribunalul București trebuia sa se dea pronuntarea in dosarul „Publitrans”, dosar in care fostul primar al Pitestiului, Tudor Pendiuc, si alte 12 persoane sunt inculpati. Pronuntarea a fost insa amanata pentru 12 februarie. Faptele de care il acuza procurorii DNA pe fostul primar…

- Un medic primar de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucuresti, cadru militar activ cu gradul de colonel, acuzat de luare de mita, va fi judecat de Tribunalul Bucuresti. Decizia privind stabilirea instantei de judecata a fost luata ieri de judecatorii Inaltei…