Celebrii câinii salvatori mexicani, activi în operaţiunile de salvare din Turcia Celebrii caini salvatori din Mexic se indreapta spre Turcia, in urma cutremurului catastrofal care a zguduit luni sudul Turciei si nordul Siriei si care a provocat moartea a peste 7.000 de persoane si ranirea a peste 40.000. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE…

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 23 de milioane de persoane ar putea sa fie afectate de cutremurele care au zguduit sud-estul Turciei si nordul Siriei luni, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a promis sprijin pe termen lung dupa trimiterea primelor ajutoare de urgenta, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Continua eforturile de salvare in Turcia si Siria, dupa devastatorul cutremur care s-a produs luni. Mii de soldati turci, la care se adauga mii de membri ai echipelor de salvare internationale, participa la operatiunile de cautare si salvare in sudul Turciei, scrie Rador. Fii la curent cu…

- O serie de structuri de patrimoniu au fost avariate dupa cutremurul care a lovit centrul si sudul Turciei si nord-vestul Siriei luni dimineata. Acest cutremur, care a inregistrat o magnitudine de 7,8 grade, a fost urmat la mai putin de 12 ore mai tarziu de un al doilea de 7,5 grade in sud-estul Turciei,…

- Vibratiile cutremurelor care au lovit sudul Turciei si nordul Siriei, provocand moartea a peste 1.000 de persoane in ambele tari, au fost resimtite pana in Groenlanda, a anuntat luni Institutul geologic danez, potrivit AFP, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Republica Moldova este gata sa intervina in salvarea victimelor cutremurului devastator produs in aceasta dimineața in Turcia și Siria. Astfel, o echipa din 55 de salvatori, 12 autospeciale de intervenție complet autonome și 2 caini de cautare vor ajunge la locul dezastrului. Fii la curent…

- Autoritatile italiene au anuntat luni ca au ridicat o alerta de tsunami care viza zona de coasta din sudul tarii, emisa dupa un puternic seism produs in cursul noptii in centrul Turciei si nord-vestul Siriei, care a ucis si ranit sute de persoane, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Pentagonul a declarat miercuri ca atacurile aeriene ale Turciei in nordul Siriei au amenintat siguranta personalului militar american, iar escaladarea situatiei a periclitat ani de progres de lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un convoi militar turc trece prin satul Urum al-Jawz, in provincia Idlib, Siria, marți, 20 octombrie 2020. Autoritatea condusa de kurzi din nord-estul Siriei a cerut sambata, 19 noiembrie 2022, locuitorilor sa se uneasca impotriva oricarui posibil atac al Turciei, avertizand ca o astfel de ofensiva…