Celebra trupa Gaz pe Foc se reuneste, la 30 de ani de la infiintare, pentru o fapta buna. Stiu ce inseamna sa lupti pentru cineva drag￼￼

- In 2022 se implinesc 30 de ani de la fondarea trupei Gaz pe Foc, care a cucerit inimile multora dintre noi cu piesele ei de succes, in anii 2000. Pentru a marca acest moment, trupa se reunește pentru a readuce nostalgia acelor ani, intr-un scop caritabil. Inființarea trupei Gaz pe Foc, in urma cu 30…

- Celebra statuie Manneken-Pis a primit, sambata dimineata, un costum de la Rolling Stones, cu ocazia turneului Sixty pentru a marca cea de-a 60-a aniversare a trupei rock britanice, scrie lalibre.be. Mick Jagger, Keith Richards si Ronnie Wood vor concerta, luni seara, pe stadionul Regele Baudouin, la…

- Fostul basist Alec John Such, membru fondator al legendarei trupe rock americane Bon Jovi, a murit la varsta de 70 de ani. Grupul nu a oferite detalii despre cum sau unde a murit Alec John Such, cel care a cantat alaturi de trupa din 1983 pana in 1994, cand formația a avut hituri precum You Give Love…

- Trupa Bere Gratis a lansat un nou single, “Ziua ta”, o colaborare cu Theo Rose. Piesa are un mesaj optimist și important: „Și nu uita ca ziua ta / E cand iubești pe cineva”. “Ziua ta” este compusa de Mihai Munteanu, pe versurile solistului trupei, Mihai Georgescu (Mița). Cristina Spinu a stat de vorba…

- Doliu in trupa Depeche Mode. Pianistul Andy Fletcher a murit la varsta de 60 de ani Trupa britanica Depeche Mode a anuntat joi seara ca Andy Fletcher, pianistul trupei, a murit. Acesta avea varsta de 60 de ani. Andy „Fletch” Fletcher a fost membru fondator al trupei inca din 1980. „Suntem socati si…

- Celebra artista trupa fenomen A.S.I.A., Ianna Novac, va celebra 20 de ani de activitate artistica pe scena intr-un concert fenomenal. Indragita cantareața și-a invitat fostele colege din trupa A.S.I.A. sa urce pe scena pentru un show istoric. O generație a așteptat acesta reuniune.

