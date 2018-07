Celebrul soi de rosii Buzau 1600, creat in anii '80 și readus in cultura anul trecut cu ajutorul Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau, a ajuns deja in magazinele Lidl care comercializeaza aceste tomate, in urma unor parteneriate cu producatori locali. Anul acesta insa, pe rafturile retailerului german vor aparea și doua soiuri de ardei romanești. Producatorii locali care lucreaza pentru Lidl in cadrul platformei „Cultivat in Romania, specific romanesc" au scos deja pe piața primele rosii Buzau 1600, una dintre cele mai apreciate soiuri de roșii romanești. Este al doilea…