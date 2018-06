Stiri pe aceeasi tema

- Actorul si cantaretul american Jackson Odell, cunoscut pentru rolurile din serialele „The Goldbergs“ si „Modern Family“, a murit la varsta de 20 de ani. Tanarul a fost descoperit fara semne vitale intr-o unitate din California unde se trata de dependenta de droguri.

- Doliu in lumea muzicii! A murit interpreta și textiera Roxana Popescu, prietena si textiera Madalinei Manole. Problemele sale de sanatate au pornit de la o durere abdominala severa, astfel ca a fost dusa de urgenta la spital. S-a constatat ca are o ocluzie la nivel intestinal. A fost dusa in sala de…

- Joseph Campanella a murit, la varsta de 93 de ani. Actorul legendar Joseph Campanella a avut o cariera de peste sase decenii la Hollywood si a realizat peste 200 de filme, avand multe prezente in seriale TV. Joseph Campanella a decedat la locuinta sa din Los Angeles, California, in cursul…

- IONELA PRODAN a murit. Celebra interpreta de muzica populara Ionela Prodan se afla in stare grava la Spitalul Elias din București, dupa ce a fost internata pe 21 martie. In varsta de 70 de ani, Ionela Prodan suferea de cancer la...

- Femeia care a deschis focul și a ranit mai multe persoane la sediul Youtube din California este Nasim Aghdam, o femeie in varsta de 39 de ani, care era furioasa pentru ca platforma ii filtra clipurile pe care le facea publice, motiv pentru care ea incasa mai puțini bani.

- Patru oameni au murit, dupa ce un elicopter al marinei SUA s-a prabușit in California in timpul unui antrenament. Anunțul prabușirii a fost facut de armata Statelor Unite ale Americii, scrie libertatea.ro.

- Actrita Aimee Iacobescu, apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, a murit la varsta de 71 de ani. Artista ar fi suferit de cancer. Nascuta la Unguriu, judetul Buzau, Aimee Iacobescu a jucat pe scena Teatrului National vreme de 40 de ani, din 1968 pana in 2008.

- Debbie Lee Carrington, cunoscuta actrita si cascador, remarcata in special prin statura sa mica, din cauza nanismului, a murit la 58 de ani. Ea avea doar 1,17 metri inaltime.Citeste si: Sorina Matei, reprosuri DURE la adresa Romaniei, dupa perchezitiile de la Cambridge Analytica: 'Noaptea ca...intr-un…