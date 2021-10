Stiri pe aceeasi tema

- Faimoasa statuie "Cristos Mantuitorul" din Rio de Janeiro a implinit marti 90 de ani de la inaugurare, ocazie cu care a fost organizata o ceremonie religioasa si au fost lansate un cantec de samba si un cupaj de Cachaca, bautura traditionala braziliana, relateaza AFP.

- Principalul suspect in cazul distrugerii statuii lui Samuel von Brukenthal din Piața Mare din Sibiu este un barbat de 37 de ani. El a fost prins de polițiști și amendat. „Este vorba despre un barbat in varsta de 37 de ani, domiciliat in municipiul Sibiu, care a fost sancționat contravențional cu amenda…

- Dezvelirea statuii a fost realizata de președinte și de primarul Sibiului.Klaus Iohannis a asistat, alaturi de soția sa, Carmen Iohannis, și de primarul Sibiului, Astrid Fodor.Este prima apariție a președintelui dupa discuția cu Dan Barna, dupa ieșirea de la guvernare a USR-PLUS.Monumentul a fost turnat…

- Republica Moldova sarbatorește astazi 30 de ani de Independența. Ziua a inceput cu depuneri de flori la monumentul „Maica Indurerata”, dar și la monumentul „Ștefan Cel Mare și Sfant”. Vezi mai jos programul evenimentelor care se vor desfașura la Chișinau.

- Doi francezi au fost arestați dupa ce au escaladat celebra statuie Cristos Mantuitorul pentru a urmari de acolo rasaritul soarelui și a admira panorama spectaculoasa a orașului brazilian Rio de Janeiro, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Duminica seara, Clement Dumais (28 de ani) și Paul Roux-dit-Buisson…

