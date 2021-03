Cornelia Catanga a murit, vineri, la Spitalul Universitar din Capitala, unde era internata dupa ce a fost diagnosticata cu Covid-19. Cantareata de muzica lautareasca a fost spitalizata joi, in stare grava. Ea prezenta comorbiditati. Potrivit unor surse medicale, Cornelia Catanga a fost transportata la spital cu ambulanța vineri dimineața, a intrat in stop cardio respirator […] The post Celebra cantareața Cornelia Catanga a murit la spital, de COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .