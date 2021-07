Stiri pe aceeasi tema

- Gwen Stefani și logodnicul sau, Blake Shelton, s-au casatorit in acest weekend, dupa șase ani de relație. Artista de 51 de ani și partenerul sau de 45 au decis sa faca marele pas la ferma acesteia din Oklahoma, acolo unde au construit o capela special pentru ziua evenimentului.

- Misty a oferit primele declarații despre nunta cu Keo. Frumoasa cantareața a spus ca se vede ca intr-o zi sa imbrace rochia de mireasa, semn ca fanii se pot aștepta oricand la o surpriza. Totodata, celebra artista a dezvaluit cum iși dorește sa arate evenimentul, fara sa precizeze insa o data sigura…

- Rochia de mireasa a printesei Diana poate fi admirata pentru prima data dupa 25 de ani. Celebra piesa vestimentara a fost expusa la Palatul Kensington din Londra intr-o vitrina pe masura, indeajuns de incapatoare pentru trena de 7,62 metri, cea mai lunga folosita vreodata la o

- Rochia de mireasa purtata de Prințesa Diana în urma cu 40 de ani va fi expusa publicului la fosta sa reședința, de la Palatul Kensington, relateaza BBC. Ducii de Cambridge și Sussex au împrumutat rochia pentru aceasta expoziție care este inaugurata cu aproximativ o luna înainte…

- Ariana Grande s-a casatorit in mare secret, pe 15 mai, cu iubitul ei, Dalton Gomez, cel cu care traiește o frumoasa poveste de dragoste de peste un an. Celebra artista a publicat ieri pe Instagram primele imagini de la nunta, in rochia de mireasa.

- Doamna Daniela a dat nas in nas cu momentul de care s-a temut cel mai mult, acela de a alege rochia de mireasa pentru viitoarea nora, in contextul dat, fiind vorba de Adelina. Mama lui Alin susține ca nu mai vrea sa se bage in relația celor doi, iar daca tanara va reuși sa demonstreze ca merita sa ii…

- Liviu Teodorescu se pregatește sa faca nunta, motiv pentru acum care a acordat un interviu de excepție matinalilor de la Antena Stars. Artistul a povestit despre cererea in casatorie, despre marele eveniment ce va avea loc, nunta, dar și despre copilul pe care și-l dorește alaturi de logodnica sa.

- Celebra rochie de mireasa a printesei Diana va fi expusa in cadrul "Royal Style in the Making", intre 3 iunie 2021 si 2 ianuarie 2022, la Palatul Kensington, a anuntat site-ul organizatiei Historic Royal Palaces, potrivit news.ro. Intitulata "Royal Style in the Making", aceasta expozitie temporara…